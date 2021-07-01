Denizlili bisikletçiler şampiyonadan zaferle döndü
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Denizlili bisikletçiler şampiyonadan zaferle döndü

Denizlili bisikletçiler şampiyonadan zaferle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya'da gerçekleşen Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonasında NF Kimya Denizli Bisiklet Takımı derecelerle döndü.

Konya'da gerçekleşen Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonasında NF Kimya Denizli Bisiklet Takımı derecelerle döndü. 125 km mesafeli Büyükler Yol Yarışı kategorisinde Süleyman Urcu tekerlek farkı ile ikinci oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2021 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası 40 takım ve 645 sporcunun katılımı ile Konya'da düzenlendi. Üç gün süren şampiyonaya Denizli'den antrenörlüğünü eski milli bisikletçiler Hakan Yıldırım ve Ali Aktaş'ın yaptığı NF Kimya Denizli Bisiklet Takımı 13 sporcu ile katıldı.

Nefes kesen yarışlara sahne olan Yol Bisikleti Şampiyonasında 156 sporcunun katıldığı ve 3 saatte tamamlanan 125 km Büyükler Yol Yarışı U23 kategorisinde sporcumuz Süleyman Urcu tekerlek farkı ile Türkiye ikincisi oldu. U16 kategorisi 73 km'lik yarışı Türkiye ikincisi olarak tamamlayan Berkant Taşçı da gösterdiği mücadele ile alkış aldı.

Konya'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonasının bir diğer ayağı olan Bireysel Zamana Karşı Yarışlar sonunda U16 kategorisinde Said Mirza Erken Türkiye üçüncüsü olurken Berkant Taşçı dördüncü oldu.

Geçen yıl Türkiye Şampiyonu olan Denizli Bisiklet Takımı, Şampiyona sonunda takım klasmanı olarak U16 Türkiye ikincisi, Büyükler Türkiye dördüncüsü ve Gençle Türkiye beşincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. - DENİZLİ

Denizlili bisikletçiler şampiyonadan zaferle döndü
Denizlili bisikletçiler şampiyonadan zaferle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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