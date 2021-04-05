Denizlili atletler yarı final biletini kaptı

Atletizm Geliştirme Projesi Bölge Şampiyonası 2. aşama yarışları hafta sonu Manisa'nın Salihli ilçesinde yapıldı.

Atletizm Geliştirme Projesi Bölge Şampiyonası 2. aşama yarışları hafta sonu Manisa'nın Salihli ilçesinde yapıldı. Yarışmaya 21 atlet ile katılan Denizli Kros İl Karması performansıyla yarı final biletini kaptı.

Salihli Gümüş Çayı Yenileştirme Alanında korona virüs tedbirleri alınarak düzenlenen yarışlarda atletler piste çıktı. Toplamda 10 ilden 242 sporcunun 18, 16 ve 14 yaş altı kategorilerde mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular madalyaya uzandı.

Denizlili sporculardan ferdi ve takım başarıları

21 sporcuyla katılan Denizli karması, müsabakalar sonunda ferdi ve takım olarak Atletizm Geliştirme Projesi Yarışlarının ilk etabında kazandığı başarıyı devam ettirdi. U14 Erkek takımı sıralamada ikinci olurken, bireyselde 1500 metre yarışında Ahmet Baran ikinci, Eymen Karataş üçüncülüğü kazandı.

Yarı finaller Didim'de

Atletizm Geliştirme Projesi Bölge Şampiyonası 2. aşama yarışları sonunda 5 kategoride yarışlara katılan Denizlili atletler, elde ettikleri sonuçlarla tüm kategorilerde 14 Nisan'da Didim'de düzenlenecek yarı finallere katılmaya hak kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı