Denizlili Astsubay korona virüse yenildi
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Denizlili Astsubay korona virüse yenildi

Denizlili Astsubay korona virüse yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizlili Astsubay İsmail Özdemir, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizlili Astsubay İsmail Özdemir, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Astsubay Özdemir'in vefatını Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Aslen Acıpayam ilçesinin Dodurga Mahallesinden olan Topçu Asb. Kd. Başçavuş İsmail Özdemir'in korona virüsten dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Ankara Merkez Komutanlığında görevli Özdemir cenazesi ise ikindi namazından sonra Dodurga mezarlığında toprağa verilecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Denizlili Astsubay korona virüse yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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