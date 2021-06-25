Denizlili aşçının hayali gerçek oldu, kendi traktörünü yaptı

Denizlili aşçının hayali gerçek oldu, kendi traktörünü yaptı Görüp hayal etti, kendi traktörünü yaptı Denizli'de çocukluğundan beri hayalini kuran ve çıkan haberlerden etkilenerek harekete geçen 37 yaşındaki aşçı, defalarca denemelerinin ardından 13 beygirlik jeneratör motorunu kullanarak...

Denizlili aşçının hayali gerçek oldu, kendi traktörünü yaptı

Görüp hayal etti, kendi traktörünü yaptı

DENİZLİ - Denizli'de çocukluğundan beri hayalini kuran ve çıkan haberlerden etkilenerek harekete geçen 37 yaşındaki aşçı, defalarca denemelerinin ardından 13 beygirlik jeneratör motorunu kullanarak traktör yaptı. Kendi imalatı olan pulluğu da mini traktörün arkasına takan aşçı, şimdiden tarlaların sürmeye başladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan ve asıl ana mesleği aşçı olan 37 yaşındaki Ramazan Tabak, boş kalan zamanlarında çocukluğundan beri tasarımlar yapamaya başladı. Traktör yapma hayali olan Tabak, hem kendi ihtiyacını hem de gördüğü haberlerden etkilenmesinden dolayı kendi imkanları doğrultusunda 13 beygirlik jeneratör motorunu kullanarak traktörü yapmaya başladı. Defalarca deneme yapan Tabak, aylar süren çalışma sonrası yılmayarak her geçen gün geliştirmeyi başardı. En sonunda yaptığı traktörün iskeletini tamamlayan genç adam, geri kalan malzemeleri toplayarak traktörü yapmayı başardı. Tamamıyla kendi tasarımıyla traktörü çalıştırmayı başaran genç adam, gerekli denemelerinin ardından istediği sonuca ulaştı. Köyde bulunan tarlasını sürmek için de fazlalık malzemeleri kullanıp pulluk yapan genç adam, tasarladığı pulluğu traktörünün arkasına takarak tarlalarını sürmeye başladı.

Tabağı gören çevredeki vatandaşların şaşkına dönerken, yaptığı mini traktör içinde tebrik etti. Kendi koyduğu hedefi başardığı için sevindiğini belirten Tabak ise, traktör ihtiyacını karşıladığından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat