Denizlili Aki Ailesi yarım asırdır demire hayat veriyor
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Denizlili Aki Ailesi yarım asırdır demire hayat veriyor

11.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:25
Denizlili Aki Ailesi yarım asırdır demire hayat veriyor

Denizli'de babasının küçük bir demirci atölyesinde başladığı demircilik işini büyüten iki kardeş, fabrika ortamına taşıdıkları zorlu mesleği başarıyla sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Denizli'de babasının küçük bir demirci atölyesinde başladığı demircilik işini büyüten iki kardeş, fabrika ortamına taşıdıkları zorlu mesleği başarıyla sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Kentte Bayramyeri Meydanında bulunan Kaleiçi Çarşısında 45 metrekarelik bir demirci dükkanında 1954 yılında çırak olarak işe başlayan Halil Aki, 1966 yılında kendi iş yerini açarak çekiç, balta, orak, saban, bıçak gibi ürünleri üretmeye başladı.

Burada bir süre oğulları Yavuz ve Fatih Aki'ye işi öğreten baba Aki'nin emekli olmasının aile, işlerini Hacıeyüplü Mahallesindeki fabrikaya taşıdı.

Halen bir çok resmi kuruma ve Türk Silahlı Kuvvetlerine kazma ve balyoz gibi araç üstü el aletleri tedarik eden aile, küçük bir atölyeyle başladıkları girişim hikayesini 50 kişinin çalıştığı fabrikayla sürdürüyor.

Babasından öğrendiği mesleği ağabeyiyle sürdüren Yavuz Aki, AA muhabirine, aile olarak en büyük atılımı 1981 yılında İran-Irak savaşında Irak ordusuna binlerce kazma satarak yaptıklarını dile getirdi.

Bu kazmaların siper kazılmasında kullanıldığını anlatan Aki, "O dönem o kadar çok sipariş geldi ki kapasitemizin 10 katı miktarı zor yetiştirmişiz. Daha sonra Türk ordusunun kullandığı kazmaları da biz üretmeye başladık." dedi.

Halen resmi kurumların yanı sıra maden, inşaat, orman ve savunma sanayi sektörlerine hizmet verdiklerini aktaran Aki, Irak, Suriye, Bulgaristan, KKTC ve Türk Cumhuriyetlerine ürün gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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