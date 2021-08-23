Denizli: "Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek gurur verici"
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Denizli: "Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek gurur verici"

Denizli: 'Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek gurur verici'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Alanya gibi zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici" dedi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Alanya gibi zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici" dedi.

Süper Lig'in 2. Altay, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizli, ligdeki ilk deplasman maçını güçlü ve son dönemlerin dikkat çeken bir ekibi ile yaptıklarını söyledi.

Kazanacakları bir deplasman maçına geldiklerini dile getiren Mustafa Denizli, "İyi bir çizgi yakaladık. Oyunun ilk yarısında rakipte Efecan Karaca'nın pozisyonu kırmızı kartla neticelenince daha da rahat olduk ama bizim, rakibimizin 10 kişi kalmasıyla kendi içimizde yaşadığımız oyun anlayışı değişmez. Tabii ki güzel galibiyet oldu. Maç içinde önemli olan final paslarını çok iyi kullanamadı. Hatta çıkışlarda çok pas hatası oldu. Hatalar yapacağız. 2 maçtır ciddi pozisyonlar ürettik. Bunu daha da geliştirip hatalarımızı biraz daha azaltmak istiyoruz. Böylece futbolseverler iyi bir Altay izleyecekler. Sonuç ne olursa olsun, bizim amacımız futbolu güzelleştirmek" diye konuştu.

Kadrosunu başarılı bulduğunu ifade eden Denizli, "Bu kadroda çok ciddi yeni transferler var. Onların uyum sürecini kısalttık. Onlar da saha içinde bunu gösteriyorlar. Böyle zorlu deplasmanda 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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