DENİZLİ Zırhlı para nakil aracı ile otomobil çarpıştı 4 yaralı
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DENİZLİ Zırhlı para nakil aracı ile otomobil çarpıştı 4 yaralı

Zırhlı para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde zırhlı para nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

08.09.2020 09:04 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:09

Zırhlı para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde zırhlı para nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün (Pazartesi) saat 19.00 sıralarında Pamukkale Mahallesi Akköy yolu 2. kilometresinde meydana geldi. İlçedeki 4 ayrı bankaya ait parayı taşıyan Hüseyin Görgülü yönetimindeki 06 CBA 792 plakalı zırhlı para nakil aracı, Kazım Kozhan idaresindeki 45 SC 7871 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kozhan ile zırhlı para nakil aracı sürücüsü Görgülü ve diğer görevliler Kadir Hız ve Cemal Uygur Alp yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada para taşıma aracında sıkışan sürücü Görgülü ile görevliler Kadir Hız ve Cemal Uygur Alp, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zırhlı araç içerisinde yüklü miktarda para olması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yarım saat süren para nöbetinin ardından özel şirket tarafından kaza yerine güvenlik görevlileri ile birlikte yeni bir zırhlı araç getirildi. Jandarma gözetiminde kırık camdan giren yetkililer, yüklü miktardaki paraları tek tek kontrol edip, kaydını tuttu. Kaza yapan araçtan çıkarılan çuvallar dolusu para, kent merkezine götürülmek üzere yeni zırhlı araca taşındı. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ Zırhlı para nakil aracı ile otomobil çarpıştı 4 yaralı

Kaynak: DHA

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