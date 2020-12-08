Son dakika haberleri | Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
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Son dakika haberleri | Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

08.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:36

Son dakika haber... - Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Kulüplerarası Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesine katılacak sporcuların mücadele edeceği Denizli İl Şampiyonası Büyükşehir Belediyesi'nin...

- Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

DENİZLİ - Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Kulüplerarası Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesine katılacak sporcuların mücadele edeceği Denizli İl Şampiyonası Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Spor tesislerinde birçok müsabaka ve turnuvaya ev sahipliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 8-9 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Kulüplerarası Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerine (Olimpiyat Akredite) katılacak sporcuların yarıştığı Denizli İl Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 7 ayrı kulüpten 88 sporcu katılıyor. Pandemi kurallarının uygulandığı şampiyonada dereceye giren sporcular Muğla'da yapılacak Bölge Şampiyonası'na katılacak.

Son dakika haberleri | Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Son dakika haberleri | Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Son dakika haberleri | Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Son dakika haberleri | Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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