Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı (2) - Haberler

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Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

Demirören Haber Ajansı, Ramazan Çetin - Güncel
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Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

KAPANAN KARAYOLU AÇILDIDenizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle dün saat 20.00 sıralarında ulaşıma kapanan karayolu ulaşıma açıldı.

DENİZLİ (DHA) - KAPANAN KARAYOLU AÇILDI

Denizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle dün saat 20.00 sıralarında ulaşıma kapanan karayolu ulaşıma açıldı.

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkilerinde yoğun kar yağışı ve yolda kalan araçlar nedeniyle kapanan karayolu, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Şehir çıkışında önlem alan polis ekipleri, ağır tonajlı araçların yanı sıra kış lastiği olmayan ve zincir takmayan araçların da geçişine izin vermiyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Denizli, Antalya, Muğla, kar, Güncel, Haberler

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