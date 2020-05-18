DENİZLİ Yere düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu
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DENİZLİ Yere düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu

Yere düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Tuğrul Turhan'ın düşürdüğü cüzdan, motosikletli bir şahıs tarafından alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DENİZLİ Yere düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu
18.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:04

Yere düşürdüğü cüzdanını alan kişilerden şikayetçi oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Tuğrul Turhan'ın düşürdüğü cüzdan, motosikletli bir şahıs tarafından alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında Bağbaşı mahallesinde meydana geldi. Tuğrul Turhan, marketten alışveriş yapıp çıktıktan sonra Vatan Bulvarı'nda yolun karşısına geçtiği sırada cüzdanını orta refüje düşürdü. Turhan evine döndüğünde, içerisinde yaklaşık bin lira nakit para, kimlik, ehliyet ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanının cebinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine alışveriş yaptığı markette ve geçtiği yol güzergahında araştırma yapan Turhan cüzdanını bulamadı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Turhan, yolun karşısına geçtiği sırada cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Turhan'ın cüzdanını düşürmesinden kısa bir süre sonra motosikletli iki kişinin durdurdu, motosikletten inen bir kişinin yerdeki cüzdanı alıp uzaklaştığını kamera kayıtlarına yansıdı. Turhan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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