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Denizli Büyükşehir Belediyesi, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerine devam etti.

Denizli yenileniyor
27.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:23

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerine devam etti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir DESKİ, yaya geçidi ve yol çizgisi yenilemesi ile kanalizasyon temizleme çalışması yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında krizi fırsata çevirerek yaya geçidi ve yol çizgisi yenilemesi ile kanalizasyon hatları temizleme çalışması yaptı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların asgari seviyelere inmesi ve işaretlemelerin eksiksiz tamamlanması çalışmaları kapsamında işlek cadde ve ana arterlerde, yaya geçidi ve yol çizgileri yenileme çalışması yaptı.

Kanalizasyon hatları temizlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çevre ve insan sağlığı için kentin birçok noktasında kanalizasyon hatlarında temizleme çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasında yolların da boş olmasını fırsata çeviren Büyükşehir DESKİ bu kapsamda sokaklarındaki kanalizasyon hatlarını temizledi.

Belediyecilik hizmetleri aksamadan sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesinin belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdüğünü söyledi. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetçi ekiplerin görevleri başında olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Bir yandan Büyükşehir ALO 153 ve 112 Çağrı Merkezini arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan sokakların da boş olmasını fırsat bilerek kanalizasyon temizleme çalışmaları ile yol çizgileri yenileme çalışması yaptık. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Emek veren katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma ve ayrıca evinde kalarak Kovid-19 tedbirlerine uyan değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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