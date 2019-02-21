Denizli Yeniden İmar Edildi"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde genel bütçeden Denizli'ye 22,5 milyar liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'nin, sanayisi ile hızla gelişen, üreten, kendi öz değerleriyle güçlenen ve büyüyen bir il olduğunu vurguladı.

Denizli'nin, dokumanın, leblebi imalatının, ayakkabı üretiminin, deri sektörünün ve bıçakçılığın başkenti konumunda olduğunu aktaran Tin, şunları kaydetti:

"Turizm ve sağlık gibi hizmete dayalı sektörlerin yanı sıra, tekstil ve konfeksiyon ile kablo, makine, enerji, mermer ve traverten, tarım, hayvancılık ve cam sanayisinde büyük yatırımlarıyla öne çıkan kentimizde sanayi çeşitli ve güçlüdür. Denizli, Türkiye'de en fazla ihracat yapan iller arasında 9. sırada yerini alarak, sanayi ve üretimde sadece ülkemizde değil, dünyada da önemli bir noktaya ulaşmıştır. Tarım ve hayvancılık konusunda da oldukça gelişen Denizli, tarım ürünlerinin ihracatında da ciddi mesafeler kat etmiştir. "

Tin, sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında hızla konumunu yükselten Denizli'de, istihdam konusunda yükseliş göstererek işsizlik rakamlarının aşağı seviyelere çekildiğini vurguladı.

AK Parti olarak iktidara geldikleri ilk günden bu yana Denizli'nin genel ve yerel idareden hak ettiğini almasını sağladıklarını bildiren Tin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Denizli'ye 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde genel bütçeden 22,5 milyar liralık yatırım yapıldı. İlimizin kamu hizmetleri ve belediyecilik anlamında yaşadığı büyük dönüşüm ortadadır. Bugün bu icraatlar sayesinde marka kent olan Denizli bir baştan bir başa yeniden imar edildi. Hizmet belediyeciliğin üstadı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan giderek şehrimizin çıtasını yükselten ve Türkiye'de parmakla gösterilir bir il haline gelmesine katkı sağlayan başta 2004'ten sonra belediye başkanlığı yapan Sayın Nihat Zeybekci ve ardından projeleri devam ettiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan olmak üzere yerel yöneticilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA