Denizli'ye zehir satamaya gelirken yakalandılar
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Denizli'ye zehir satamaya gelirken yakalandılar

Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanan kanser yapıcı ve siyanür madde barındıran tarım ilacını satmaya çalışan 2 şahıs yakalandı.

07.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:48
Denizli'ye zehir satamaya gelirken yakalandılar

'de Suç Araştırma Timi (JASAT), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanan kanser yapıcı ve siyanür madde barındıran tarım ilacını satmaya çalışan 2 şahıs yakalandı. Şahısların aracında 5'er litrelik bidonlarda toplamda 450 litre yasaklı tarım ilacı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Sami K. (40) ve Kudret A.'nın (38) içinde bulunduğu aracı İzmir'den Denizli'ye araçla gelirken, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde durdurdu. JASAT dedektifleri tarafından araçta yapılan aramada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaklaşık 3 yıl önce yasakladığı tarım ilaçları bulundu. İlaçların içerisinde siyanür maddesi ve kanser yapıcı maddelerin bulunduğu belirtildi. Araçta 5'er litrelik bidonlar halinde toplamda 450 litre yasaklı tarım ilacı ele geçirildi.


Kudret A. ve Sami K. gözaltına alınmalarının ardından sevk edildiği adli merciler tarafından serbest bırakıldı. 2 şahsa toplamda 40 bin TL idari para cezası kesildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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