Denizli'ye yılın ilk karı düştü - Haberler
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Denizli'ye yılın ilk karı düştü

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Denizli'ye yılın ilk karı düştü Denizli'nin Çameli ilçesine 2022 yılının ilk karı yoğun sisin ardından düştü.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'ye yılın ilk karı düştü

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesine 2022 yılının ilk karı yoğun sisin ardından düştü. Görüş mesafesinin zaman zaman kısaldığı yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yer yer yağan yağışının ardından etkili olan yoğun sisle beraber 2022 yılının ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olduğu kar yağışına iş çıkışı yakalanan sürücüler görüş mesafesinin kısaldığı yolda zorluk çekti. İlçe merkezinde kısa süre sonra beyaz örtü oluşturan karın keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, böylelikle yılın ilk karıyla tanışmış oldu. Çameli Belediyesi ekipleri yolların kapanmasına karşın önlemleri alarak hazır halde beklemeye geçti. Yağan karın ardından ilçede kartpostallık görüntü oluştu.

Denizli'ye yılın ilk karı düştü

Denizli'ye yılın ilk karı düştü

Denizli'ye yılın ilk karı düştü

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri

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