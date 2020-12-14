Denizli'ye sızdırılmaya çalışılan 3 bin 400 litre kaçak akaryakıta polis engeli

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kent genelinde akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halinde durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa aracın, kasasında bulunan 2 Adet bin 200 litre kapasiteli, 1 adet 1 bin litre kapasiteli plastik tank içerisinde toplam 3 bin 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı