Denizli'ye sızdırılmaya çalışılan 3 bin 400 litre kaçak akaryakıta polis engeli
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Denizli'ye sızdırılmaya çalışılan 3 bin 400 litre kaçak akaryakıta polis engeli

14.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:25
Denizli'ye sızdırılmaya çalışılan 3 bin 400 litre kaçak akaryakıta polis engeli

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kent genelinde akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halinde durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa aracın, kasasında bulunan 2 Adet bin 200 litre kapasiteli, 1 adet 1 bin litre kapasiteli plastik tank içerisinde toplam 3 bin 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Denizli'ye sızdırılmaya çalışılan 3 bin 400 litre kaçak akaryakıta polis engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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