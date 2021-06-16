Son dakika haber... DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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Son dakika haber... DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılarıyla girdiği silahlı çatışmada şehit olan Denizlili Ercan Yangöz'ün (26), Buldan ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılarıyla girdiği silahlı çatışmada şehit olan Denizlili Ercan Yangöz'ün (26), Buldan ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan silahlı çatışmada yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polis Yangöz'ün acı haberi Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Buldan İlçe Müftülüğünde memur olarak görevli baba Şahin Yangöz, oğlunun şehit olduğu haberini Kaymakam Murat Sarı, emniyet mensupları ve askeri yetkililerden aldı. Oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, gözyaşı döktü. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehidin baba evine taziye çadırı kuruldu. Şehit Yangöz'ün bekar ve 6 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.

Son dakika haber... DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber... DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber... DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber... DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber... DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber... DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haber... DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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