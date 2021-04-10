Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin geldi
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Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin geldi

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin geldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden genç, internetten tanıştığı Fildişi Sahili'nden kızla dünyaevine girdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden genç, internetten tanıştığı Fildişi Sahili'nden kızla dünyaevine girdi.

İş için gittiği Fildişi Sahili'nde yakalandığı sıtmadan hayatını kaybeden Himmet Kara'nın oğlu Murat Kara (25), bu süreçte kendilerine yardımcı olan Vanessa Koudiao ile 2 yıl önce Denizli'de evlendi.

Vanessa Koudiao'nun 34 yaşındaki ablası Somala Marie Jeanne Ehoue da kardeşi vasıtasıyla Pamukkale'nin Hacıkaplanlar Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile internette tanıştı.

Bir süre internet üzerinden arkadaşlık kuran ve evlenmeye karar veren Bat ile Somala Marie Jeanne Ehoue, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin getiren damat İlhan Bat, gazetecilere yaptığı açıklamada 6 aylık görüşmeden sonra evlenmeye karar verdiklerini ifade etti.

İletişimlerini daha çok çeviri programları ile sağladıklarını dile getiren Bat, "Ben biraz Fransızca, o da biraz Türkçe şeklinde iletişim kuruyoruz. Çeviri programlarını kullanarak anlaşıyoruz. Zamanla birbirimizin dilini öğrenerek problemi aşacağımızı düşünüyorum. Ortak dilimiz aşk dili." ifadesini kullandı.

Yakınlarının Meryem adını verdiği Somala Marie Jeanne Ehoue de çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben Türkçe öğrenirken eşim de Fransızca öğreniyor. Ama birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

Murat Kara ise, iş için gittikleri Fildişi Sahili'nde 2,5 sene önce eşi Vanessa Koudiao ile tanıştığını belirterek, "Sıtma hastalığı sırasında bize yardımcı oldu. Babamın vasiyeti üzerine onunla 2 yıl kadar önce evlendim. Ailemin Zeynep ismini verdiği eşimin ablası ile İlhan Bey'in tanışmasına aracı olduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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