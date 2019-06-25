Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin geldi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan Murat Kara (23), Fildişi Sahili'nde bir markette tanıştığı N'zore Vanessa (24) ile 1 yıllık arkadaşlığını nikah masasına taşıdı.

Bekilli'de temizlik malzemesi ticareti ile uğraşan Murat Kara, 1.5 yıl önce annesi ve kardeşiyle birlikte Fildişi Sahili'nde ticaret yapan babası Hikmet Kara'nın yanına yerleşti. Kara, Fildişi Sahili'nin eski başkenti Abijdan'da bir markette çalışan N'zore Vanessa ile tanıştı. Kara, Fransızca bilmemesine rağmen telefondaki çeviri programları ve çevresindeki yabancı dil bilenler vasıtasıyla, gönlünü kaptırdığı Vanessa ile görüşmeyi sürdürdü. Vanessa ile arkadaşlığı aşka dönüşen Kara, evlilik teklif etmeye hazırlanırken, geçen 14 Mart tarihinde babası Hikmet Kara, sivrisinek sokması sonucu sıtmadan yaşamını yitirdi. Ağabeyi Ali Kara da aynı hastalıktan bu ülkede tedavi altına alındı. O dönemde Kara Ailesi'nin en büyük destekçisi Vanessa oldu. Babasını kaybeden ve ağabeyi ölümle boğuşan Kara, o dönemde Türkiye'ye kesin dönüş kararı aldı. Türkiye'ye dönen Kara ile ülkesinde kalan Vanessa görüşmeyi sürdürdü. İkili bir süre sonra da evlilik kararı aldı. Kara'nın telefondaki evlilik teklifini kabul eden ve Türkiye'ye gelen Vanessa, daha sonra Müslümanlığı seçip Hıristiyan olan dinini değiştirdi.

Çift, bugün de Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda nikah masasına oturdu. Vanessa ve Kara, kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği Afrikalı gelin, ailesi ve davetlilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

'İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM'

Damadın yakınları ve arkadaşları tarafından 'Zeynep' ismiyle çağrılan N'zore Venessa, eşini ilk kez çalıştığı markette gördüğünü belirterek, Eşim tavuk almak için markete gelmişti. Beni görüp hoşlanmış. Benden telefon numaramı istedi. Ben de verdim. Onu ilk gördüğümde tüylerim diken diken olmuştu. İlk görüşte aşık oldum. Benim hayalim bir beyazla evlenmekti. Ama bir Türk ile evlenmek hiç aklımda yoktu. Eşimi çok seviyorumö dedi.

'EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'

Damat Murat Kara, eşiyle babası sayesinde iletişim kurduğunu belirtip, Onu ilk gördüğümde aşık olmuştum. Babam konuşmamıza yardımcı oldu ve tercümanlık yaptı. Ondan sonra sık sık görüşmeye başladık. Babamı kaybetmeden önce hastanede sürekli bizim yanımızda kaldı ve bize yardım etti. Eşimi çok seviyorum. Bir şekilde anlaşıyoruz. Çat pat ya da vücut diliyle anlaşmaya çalışıyoruz. Eşim, Müslümanlığı seçti, burada Türkçe öğrenecek. Kendisi Türk vatandaşlığına geçip, çok sevdiği 'Zeynep' ismini alacak. Mutlu bir evlilik sürmeyi istiyoruz diye konuştu.

Anne Meryem Kara ise buruk bir mutluluk yaşadığını, eşini kaybetmesinin üzüntüsünü hala üzerinden atamadığını söyledi. Geliniyle çok iyi anlaştığını belirten Meryem Kara, O artık ailemizden biri oldu. Oğlumla mutlu bir evlilikleri olmasını temenni ediyorum diye konuştu.

Nikahları kıyılan çiftin, damadın babasını kısa bir süre önce kaybetmiş olması nedeniyle düğün yapmayacakları belirtildi.

Kaynak: DHA