Denizli'ye 9 yeni kaymakam atandı
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Denizli'ye 9 yeni kaymakam atandı

Denizli'ye 9 yeni kaymakam atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Denizli'ye 9 yeni kaymakam atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Denizli'ye 9 yeni kaymakam atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Denizli'ye atanan kaymakam ve vali yardımcıları şöyle;

Rıza Dalan; Aydın Vali Yardımcılığı'ndan Denizli Vali Yardımcılığına,

Erkan Kaçmaz; Afyon Şuhut Kaymakamlığı'ndan, Denizli Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Uğur Bulut; Ankara Keçiören Kaymakamlığı'ndan, Denizli Pamukkale İlçe Kaymakamlığı'na,

Mustafa Gürbüz;, Ardahan Vali Yardımcılığı'ndan, Acıpayam İlçe Kaymakamlığı'na,

Dilara Şenoğlu; Muğla Valiliği Kaymakam Adayı, Bekilli İlçe Kaymakamlığı'na

Tayyar Emre Mahmutoğlu; Sivas Valiliği Kaymakam Adayı, Bozkurt İlçe Kaymakamlığı'na,

Ertuğrul Aslan; Karabük Vali Yardımcılığı'ndan, Çal İlçe Kaymakamlığı'na,

Turan Soğukoluk; Diyarbakır Hani İlçe Kaymakamlığı'ndan Çivril İlçe Kaymakamlığı'na,

Osman Acar; Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı, Güney İlçe Kaymakamlığı'na,

Osman Altın; Ankara Akyurt Kaymakamlığı'ndan, Serinhisar Kaymakamlığına,

Mutlu Köksal; Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı'ndan, Tavas İlçe Kaymakamlığına atandı.

Denizli'den giden kaymakamlar ise şu şekilde;

Hayrettin Balcıoğlu; Pamukkale İlçe Kaymakamlığı'ndan, Muğla Dalaman Havalimanı Hudut Mülk Amirliğine

Armağan Ünal; Çivril İlçe Kaymakamlığı'ndan, Aydın Vali Yardımcılığına,

Mehmet Deniz Arabacı; Baklan ilçe Kaymakamlığı'ndan, Erzincan Vali Yardımcılığı'na,

Recep Öztürk; Tavas İlçe Kaymakamlığı'ndan, Bursa Kestel İlçe Kaymakamlığı'na,

Oğuz Cem Murat; Serinhisar İlçe Kaymakamlığı'ndan Konya Karapınar İlçe Kaymakamlığı'na,

Selin Sarı; Çivril ilçe Kaymakamlığı'ndan, Şanlıurfa Halfeti İlçe Kaymakamlığı'na

Talha Battal; Bozkurt İlçe Kaymakamlığı'ndan Kahramanmaraş Çağlayancerit İlçe Kaymakamlığı'na - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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