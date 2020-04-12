Denizli, yasağın ikinci gününde hayalet şehre döndü
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Koronavirüs, Denizli, Güncel

Denizli, yasağın ikinci gününde hayalet şehre döndü

DENİZLİ'de sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:44
Denizli, yasağın ikinci gününde hayalet şehre döndü

DENİZLİ'de sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Denizli'deki meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu gözlemlenirken, şehrin en işlek noktalarından olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ıssız görüntüsüyle dikkat çekti. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye ve Vefa Sosyal Destek Grupları da sokaklarda ekmek dağıtımı yaptı. Vatandaşlar mesafe kuralına uyarak ekmeklerini aldı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, gerekçesi olmadan sokağa çıkan vatandaşları evlerine dönmeleri yönünde uyardı. Polis ekipleri zorunlu gıda ihtiyaçları nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara maske ve eldivenlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri ise cadde ve sokaklarda durdurdukları araçları kontrol etti.


Kaynak: DHA

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