Denizli Yaralı Güvercine İlk Müdahaleyi İtfaiye Yaptı

Yaralı güvercine ilk müdahaleyi itfaiye yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir iş merkezinin çatısına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri, bacağı kırıldığı belirlenen güvercinin yarasını temizledikten sonra sargı bezi sararak ilk müdahaleyi yaptı, sonra veterinere götürdü.

Bugün saat 14.00 sıralarında Aşağı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir iş merkezinin çatısında bir güvercinin sıkıştığını farkeden çevredeki esnaf, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine iş merkezine giden itfaiye ekibi, çatıda sıkışan ve bacağı kırıldığı belirlenen güvercini kurtardı. Güvercinin kırılan bacağına itfaiye erleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye erleri, güvercinin bacağındaki yarayı temizledikten sonra sargı bezi sardı. Ardından güvercin tedavisi için veterinere götürüldü.

Kaynak: DHA