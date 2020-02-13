: Denizli yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü

13.02.2020 22:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:10

Yapımını üstlendiği inşaatın 4'üncü katından düşen müteahhit, öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yapımını üstlendiği inşaattaki çalışmaları kontrol eden müteahhit Musa Keysan (72), 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımını üstlendiği 5 katlı inşaattaki çalışmaları kontrole giden müteahhit Musa Keysan, iddiaya göre dengesini kaybederek 4'üncü kattan toprak zemine düştü. İnşaatta çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keysan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Keysan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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