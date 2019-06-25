DENİZLİ Yangında hayvanlar telef oldu

Yangında hayvanlar telef oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 2'si büyükbaş, 5'i küçükbaş hayvan ile 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca bir traktör de büyük hasar gördü.

Karakurt Mahallesi'nde yaşayan Musa Soysal'a ait ahırın samanlık kısmında, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın ahırın geneline yayıldı. Ahırdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yangın söndürüldü. Ancak ahırdaki 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4 kuzu ve 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca 450 saman balyası ile traktör de yandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA