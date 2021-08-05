Denizli yangın! 5 Ağustos Denizli'de yangın mı çıktı? Denizli'nin neresinde yangın çıktı?

Son dakika gelen haberlere göre Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Isparta yangınları devam ederken yangınların kontrol altına alındığı Denizli'den yine kötü haber geldi. Honaz ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, ekipler bölgeye sevk edildi. Peki, Denizli'de yangın mı çıktı? Denizli yangını nerede çıktı? Hangi ilçede çıktı? İşte detaylar...

Ülkemiz günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Peki, Denizli yangın! 5 Ağustos Denizli'de yangın mı çıktı? Denizli'nin neresinde yangın çıktı? Denizli yangın haberleri son dakika gelişmeleri sizlerle...

DENİZLİ'DE YANGIN MI ÇIKTI?

Türkiye, yangınlarla mücadelede 9'uncu günde. Antalya, Hatay, Muğla, Aydın, Isparta yangınları devam ederken yangınların kontrol altına alındığı Denizli'den yine kötü haber geldi. Honaz ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, ekipler bölgeye sevk edildi.

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

Son 3 gündür yaşanan ve tamamen söndürülen 5 orman yangının söndürüldüğü Denizli'den bir kötü haber geldi. Honaz ilçesi Kayapınar Mevki olarak bilinen noktada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sarp ve kayalık bir bölge olarak bilinen noktadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hareket eden ekipler ve vatandaşlar yangını büyümeden kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu arada alevlerin yükseldiği noktaya helikopter ile de müdahale ediliyor.

174 NOKTADA YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Alevlerle mücadelenin 9. gününde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki son durumu açıkladı. Şu ana kadar38 ilde çıkan yangınlardan 180'i kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'de çıkan 12 noktadaki yangınlara müdahale sürüyor.

İşte yangınların devam ettiği iller: