DENİZLİ Yamaç paraşütüyle 9 saatte Denizli'den Eskişehir'e uçup, rekor kırdı
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DENİZLİ Yamaç paraşütüyle 9 saatte Denizli'den Eskişehir'e uçup, rekor kırdı

Yamaç paraşütüyle 9 saatte Denizli'den Eskişehir'e uçup, rekor kırdıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan jeoloji mühendisi milli sporcu Dora Göksal, geçen 19 Temmuz'da Denizli'nin Çameli ilçesindeki Yaylacık dağından yaptığı yamaç paraşütü uçuşuyla Türkiye rekoru kırdı.

27.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:54

Yamaç paraşütüyle 9 saatte Denizli'den Eskişehir'e uçup, rekor kırdı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan jeoloji mühendisi milli sporcu Dora Göksal, geçen 19 Temmuz'da Denizli'nin Çameli ilçesindeki Yaylacık dağından yaptığı yamaç paraşütü uçuşuyla Türkiye rekoru kırdı. Çameli'den atlayış yapan Göksal, 9 saatlik uçuşun ardından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine inerek havada 346 kilometre kat etti. Göksal'a ödül olarak Çameli Belediyesi tarafından yaptığı kilometrenin sayısı olan 346 adet ceviz hediye edildi.

Fethiye'de yamaç paraşütü pilotu olan ve aynı zamanda eğitmenlik yapan jeoloji mühendisi 30 yaşındaki Dora Göksal, geçtiğimiz 19 Temmuz'da Denizli'nin Çameli ilçesindeki 2 bin 150 metre yükseklikteki Yaylacık Dağından yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Göksal, gökyüzünde 9 saat süren uçuşun ardından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine iniş yaparak, Türkiye açık mesafe rekorunu doğrusal 346.1 km ve genelde 356 km'ye çıkararak ulaşılması güç bir başarı elde etti. 11 yıldır yamaç paraşütü pilotu olan Göksal, mesleğini sporu sevdiği için yapamadığını, Tandem uçuşları yada eğitim vererek geçimini sağladığını söyledi.

MİLLİ SPORCU DORA GÖKSAL'A 346 ADET CEVİZ

Türkiye rekoru kırarak, yamaç paraşütü sporcularının dikkatini Yaylacık Yamaç Paraşütü Pist alanına çeken Dora Göksal'a Çameli Belediyesi tarafından ceviz ödülü verildi. Çameli Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan, Göksal'a düzenlenen törende 346 kilometre en uzun mesafe uçuşunu yapmasından dolayı her kilometre için 1 adet ceviz ödülünü verdi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Türkiye rekoru kıran Göksal'ı tebrik ederek, 'Kendi klasmanında önemli bir başarıya imza attı. Yaylacık Yamaç Paraşütü pist alanımız bu tür mesafe uçuşlarımız için ideal bir konumda. 2014 yılından itibaren gelenek olarak birincilerimize kendi ağırlığınca kuru fasulye hediye ediyorduk. Şimdi Çameli cevizimizi hediye ettik. Uzun mesafedeki şimdi ki hedefimiz 400 kilometre yapana 500 euro, 500 kilometre yapana ise 1.000 euro vereceğizö dedi.

9 SAAT MANZARA SEYREDEREK UÇTU

Dora Göksal ise, Çameli'deki Yaylacık Dağının uzun mesafe uçuşlar için en ideal yer olduğunu belirterek, 'Yamaç paraşütçüleri bu tarz uçuşlar için önceden Brezilya'ya gidiyordu, ama artık bu durum değişecek Çameli dünya rekorları kırmak için gerekli potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Kısa süre içerisinde bizden ya da bir başka bir Türk pilotun 400 kilometre ve üzeri uçarak dünya rekorunu kırmasını bekliyorum. Eskişehir uçuşumda Sosyal Medya adreslerinde tebrik edenlerde oldu sorular da geldi en özellikleri sorular 'havada yeme ihtiyacını nasıl karşıladın' diye sordular. Yanımda enerji içecekleri, su ve çikolata ile beslenmemi karşıladım. Tuvalet ihtiyacını hiç duymadım. 9 saatlik uçuşum boyunca sadece doğal manzaraların ve kuş bakışı görüntülerle ülkemizin güzelliklerine hayran kaldım. ' dedi.

DENİZLİ Yamaç paraşütüyle 9 saatte Denizli'den Eskişehir'e uçup, rekor kırdı

Kaynak: DHA

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