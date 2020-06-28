Denizli ve Muğla'daki iki ayrı bölge sit alanı oldu
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Denizli ve Muğla'daki iki ayrı bölge sit alanı oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Denizli ve Muğla'daki sit alanları koruma altına alındı.

28.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:15

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Denizli ve Muğla'daki sit alanları koruma altına alındı. Kütahya ve Rize'de yapılacak enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlandı! Denizli ve Muğla'daki iki ayrı bölge sit alanı, Malatya'da ise bir bölge "riskli alan" ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığınca alınan kararlara göre, Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi'nde sınırları belirlenen bir bölgenin ise riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kütahya'da Işıklar Rüzgar Enerji Santrali'nin, Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde ise Hemşin I Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

(İHA)

Denizli ve Muğla'daki iki ayrı bölge sit alanı oldu

Kaynak: İHA

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