Denizli ve Aydın'da "kapora" dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli ve Aydın'da düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verilen ilanlar yoluyla "kapora" dolandırıcılığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine verilen satılık araç ve konteyner ilanları üzerinden "kapora" alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.???????

Takip sonucu dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheli, kent merkezi ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda banka kartları, cep telefonları, sim kartlar ve suç geliri olduğu değerlendirilen 8 bin 950 lira ele geçirildi.

İşlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.???????

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