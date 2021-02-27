Denizli ve Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Denizli ve Afyonkarahisar'da iki kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli ve Afyonkarahisar'da iki kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tavas ilçesinde ikamet eden F.A'yı (61) telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, "Evinizde çalıntı altın ve para var kontrol edeceğiz" diyerek, para ve altınları istedi.

Evine gelen dolandırıcılara yaklaşık 250 bin liralık altın ve paraları teslim eden F.A, dolandırıldığını anlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iki şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakaladı.

Zanlıların Afyonkarahisar'da aynı yöntemle A.A'yı (85) yaklaşık 90 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14 ayrı suç kaydı bulunan A.A. (41) tutuklandı. Zanlılardan S.K. (34) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek