Denizli Valisi Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan 19 Mayıs mesajı
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Denizli Valisi Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan 19 Mayıs mesajı

Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:48

Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Karahan, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı, destansı bir serüvenin başlangıcı olduğunu vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Samsun'da başlatılan mücadele, kısa zamanda Anadolu'nun dört bir yanında karşılık bulmuş, aziz milletimiz hürriyetine asla kast edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Vatanımız ve mensubu olduğumuz medeniyet için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz sayesinde birlik ve dirlik içerisinde yaşadığımız bu topraklar, gençlerimizin omuzlarında yükselecek ve kıyamete kadar bizlere 'vatan' olmaya devam edecektir."

Başkan Zolan'dan 19 Mayıs mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 19 Mayıs 1919'un büyük sıkıntı ve yoksunluklara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin başlattığı mücadelenin ilk adımı olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla milli mücadelenin başladığını ifade eden Zolan, Türk milletinin istiklal ve istikbali için büyük bir mücadele vererek Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.

Denizli'nin 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin fetvasıyla istiklal mücadelesinde yer aldığına işaret eden Zolan, şöyle dedi:

"Denizli Ata'sının yanında sapasağlam durmuştur. Çok şükür Denizli'miz böyle bir ecdada sahip olmuş ve vatan savunmasında en önde yer almıştır. Bu duruşumuz, yürüyüşümüz daim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelede yer alan tüm kahramanlarımızı, kutsal vatanımız uğruna canını veren tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, geleceğimizin gözbebeği siz değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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