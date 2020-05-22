Denizli Valisi Karahan ve Belediye Başkanı Zolan'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Denizli Valisi Karahan ve Belediye Başkanı Zolan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Karahan ve Belediye Başkanı Zolan'dan Ramazan Bayramı mesajı
22.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:59

Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Karahan, mesajında, ruhların güzelleştiği, varlık sahibi olanların yokluk içinde olanları daha iyi anladığı, kardeşliklerin ve insanlar arası ilişkilerin geliştiği ramazan ayınının yerini Ramazan Bayramı ile yeni bir sevince ve umuda bıraktığını belirtti.

Bayramların dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu müstesna günler olduğuna işaret eden Karahan, şunları kaydetti:

"Maalesef bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle tıpkı milli bayramlarımızda olduğu gibi Ramazan Bayramı'nı da evlerimizde geçirecek olmanın burukluğu içindeyiz. Ramazan Bayramını anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliğini bu yıl evlerimizde ailelerimizle yaşatmaya çalıştık. İnanıyorum ki, bundan sonraki dini ve milli bayramlarımızı her zamankinden daha coşkulu, kaygıların ve sıkıntıların geride kaldığı, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin daha da güçlendiği bayramlar olarak yeniden hep birlikte yaşarız."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayramın rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Zolan, "Bu bayram özlem ve sevincimizi, gelecekte daha sağlıklı günlere kavuşmak adına farklı bir şekilde paylaşacağız. Kovid-19 tedbirleri kapsamında özlem dolu bir bayram yaşayacağız. Anne ve babalarımızın, akrabalarımızın ve tüm sevdiklerimizin bayramını bu kez telefon veya diğer iletişim araçlarıyla kutlayacağız. Sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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