Denizli Valisi Karahan: "Kentte korona virüs şüphelisi 2 hasta var, tedavileri sürüyor"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Denizli Valisi Karahan: "Kentte korona virüs şüphelisi 2 hasta var, tedavileri sürüyor" - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Osman Zolan, Denizli, Güncel

Denizli Valisi Karahan: "Kentte korona virüs şüphelisi 2 hasta var, tedavileri sürüyor"

Denizli Valisi Hasan Karahan, kentte 2 korona virüs şüphelisi hastanın olduğunu ve bunların tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

17.03.2020 23:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:05
Denizli Valisi Karahan:

Denizli Valisi Hasan Karahan, kentte 2 korona virüs şüphelisi hastanın olduğunu ve bunların tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bugüne kadar Denizli'de uygulanan tedbirler ve ilave alınacak önlemler Vali Hasan Karahan başkanlığında Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında değerlendirildi. Valilikte iki aşamalı olarak gerçekleştirilen toplantının ilkine Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi ve daire müdürleri katılırken toplantının ikinci kısmında ise kentteki tüm kamu hastanelerinin başhekimleri ve özel hastanelerin yetkilileri katıldı.

Toplantıda halkın korona virüs konusunda bilgilendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış o broşür, poster ve tüm görsellerin resmi kurumlarımızda, umuma açık alanlarda, belediye otobüslerimizde ve billboardlarda paylaşılması kararı alındı.

"UMRE'DEN DÖNEN 192 VATANDAŞIMIZ KONTROL ALTINDA"

Toplantıda Vali Karahan daha önce Umre ziyaretinden dönmüş olan 192 vatandaşın tamamının sağlık ekipleri tarafından havaalanında kontrolden geçirilerek, bilgilendirmelerinin yapıldığını, 14 gün süre ile evlerinde kalmaları ve hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmemeleri hususunda uyarıldığını, sağlık ekipleri tarafından da 14 günlük takip süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Kentte şuana kadar 2 şüpheli vaka olduğunu ve bunların hastanede tetkik ve tedavilerinin sürdürüldüğünü belirten Vali Karahan, vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, toplu mekanlardan uzak durmalarını ve kişisel hijyenlerini dikkat etmelerini söyledi.

Vali Karahan ayrıca vatandaşların hastalıktan etkilenmemesi ve yayılımının önlenmesi için tüm kurumlar arası işbirliği içinde azami dikkat gösterileceğini, vatandaşların özellikle Sağlık Bakanlığımızın ve resmi kurumların uyarı ve tavsiyelerine uymalarını, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar etmemelerini kaydetti.

(İHA)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan sesi titreyerek duyurdu: Türkiye'de virüsten ilk ölüm gerçekleşti Haber
Bakan sesi titreyerek duyurdu: Türkiye'de virüsten ilk ölüm gerçekleşti
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Haber
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi Haber
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği...
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Murat Kurum Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Ece Erken Guido Senia Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Denizli Valisi Karahan: "Kentte korona virüs şüphelisi 2 hasta var, tedavileri sürüyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 00:30:23. #1.15#