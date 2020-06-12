Denizli Valisi Karahan, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli Valisi Karahan, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Denizli Valisi Hasan Karahan, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denizli Valisi Karahan, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı
12.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:48

Denizli Valisi Hasan Karahan, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karahan, mesajında, Jandarma Teşkilatının kurulduğu 1839'dan bu yana, görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirtti.

Jandarma Teşkilatının, köklü geçmişi, ülke sathına yayılmış teşkilatı ve kadrosu ile her geçen gün gücünü ve harekat yeteneğini artırdığını vurgulayan Karahan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak, başımızı yastığa koyup huzurla uyuyabiliyorsak, bunu tüm güvenlik güçlerimize, özellikle şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla ve azimle sürdüren Jandarma Teşkilatı mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
'Yılan avcısı' olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Bülent Uygun Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Ankara Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Denizli Valisi Karahan, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 19:19:40. #1.15#
title