Denizli Valisi Karahan, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı Denizli Valisi Hasan Karahan, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karahan, mesajında, Jandarma Teşkilatının kurulduğu 1839'dan bu yana, görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirtti.

Jandarma Teşkilatının, köklü geçmişi, ülke sathına yayılmış teşkilatı ve kadrosu ile her geçen gün gücünü ve harekat yeteneğini artırdığını vurgulayan Karahan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak, başımızı yastığa koyup huzurla uyuyabiliyorsak, bunu tüm güvenlik güçlerimize, özellikle şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla ve azimle sürdüren Jandarma Teşkilatı mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA