Denizli Valisi Hasan Karahan, kente veda etti Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Denizli Valisi Hasan Karahan, protokol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle vedalaştı.

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Denizli Valisi Hasan Karahan, protokol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle vedalaştı.

Valilik önünde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, valilik çalışanları ve gazeteciler katıldı.

Hasan Karahan, Denizli'yi hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Görev yaptığı süre içinde kentte gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti aktaran Karahan, şöyle dedi:

"Denizli'mizde imkanlar yer verdiği kadar hizmet yapmaya çalıştık. İnsanlarımızın gönüllerini kazanmak için elimizden geleni yaptık. Bu süre içinde Denizlililerin inanılmaz desteğini görme fırsatı buldum. Sivil toplum kuruluşları, yaptığımız çalışmalara her zaman destek verdi. Halkımız da bize güzel gönüllerini açtı. Allah hepsinden razı olsun."

Karahan, Valilik çıkışında, uğurlamaya gelenleri selamlayarak kentten ayrıldı.

Kaynak: AA