Son Dakika! Denizli'de Düşen Uçağın Enkazında 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Son Dakika! Denizli'de Düşen Uçağın Enkazında 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Son dakika! Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi.Uçakta, pilot ve öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

RADARDAN KAYBOLDU

Aydın'daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

8 AYRI NOKTADA ARAMA YAPILDI

Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli'de 8 ayrı noktada yapılmıştı. Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopterde destek vermişti.

ENKAZA ULAŞILDI

Aramalar sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın enkazı Aydın'ın Karacusu bölgesinde ulaşıldı.

2 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Bölgeye ulaşan ekipler Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un cansız bedenlerine ulaştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et