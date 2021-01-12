Denizli Valisi Atik'ten deprem açıklaması Açıklaması
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Denizli Valisi Atik'ten deprem açıklaması Açıklaması

12.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:32
Denizli Valisi Atik'ten deprem açıklaması Açıklaması

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

Atik, AA muhabirine, Pamukkale ilçesinde meydana gelen depremin merkezde de hissedildiğini belirtti.

Kentte yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Atik, "Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçemiz olan 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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