Denizli Valisi Atik'ten bayramda Kovid-19 uyarısı Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bayramda coşkulu günlerin yerini hüzün ve kederin almaması için maske, fiziki mesafe, hijyen kurallarına riayetin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bayramda coşkulu günlerin yerini hüzün ve kederin almaması için maske, fiziki mesafe, hijyen kurallarına riayetin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Vali Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri, Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda kamu personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Atik, burada gazetecilere, bayramların, milli ve dini duyguların sergilendiği, millet olma şuurunun şekillendiği günler olduğunu belirtti.

Bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının güçlendiğini ifade eden Atik, "Yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunmamızı sağlayarak birlik ve beraberliğimize önemli katkılar sunan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bayram günlerinde aile büyüklerimizi, yakınlarımızı, komşularımızı ziyaret etmek önemli değerlerimiz. Coşkulu bayram günlerinin yerini hüzün ve kederin almaması için maske, fiziki mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeyi unutmamalıyız. Yola çıkacak vatandaşlarımız da trafik kurallarına riayet edip emniyet kemerlerini mutlaka takmalı." dedi.

Bayramlaşmanın ardından Asri Mezarlık'taki asker ve polis şehitliklerini ziyaret eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarına baş sağlığı diledi.

Şehit ailelerine ziyaret

Şehitlik ziyaretinden sonra protokol üyeleri, şehit özel harekat polisi Mehmet Ali Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Şehiden babası Ahmet ve annesi Sündüz Doğan'a başsağlığı dileyen Vali Atik, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Atik, şehitlerin bu mukaddes ay-yıldızlı bayrak ve kutsal değerler uğruna canlarını feda ettiklerini kaydetti.

Protokol üyeleri, Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki bombalı terör saldırısında şehit olan sıhhiye er Hasan İlhan ile Iğdır'da PKK'lı teröristlerin saldırısında 8 Eylül'de şehit düşen polis memuru Hasan Eser'in ailelerini de ziyaret etti.

Bayramlaşma ve ziyaretlere AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ergüvenç Süleyman Erdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA