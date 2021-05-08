Denizli Valisi Atik, pazar yerlerini denetledi
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Denizli Valisi Atik, pazar yerlerini denetledi

Denizli Valisi Atik, pazar yerlerini denetledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığı'nın "Pazar Yerleri Genelgesi" kapsamında açılan pazar yerlerinde denetimde bulundu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığı'nın "Pazar Yerleri Genelgesi" kapsamında açılan pazar yerlerinde denetimde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ile birlikte Karaman, Kiremitçi ve İncilipınar pazar yerlerinde alınan Kovid-19 tedbirlerini yerinde inceleyen Vali Atik, esnaf ve vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Atik, Kovid-19 tedbirleri alınarak açılan pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına gösterilen hassasiyet için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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