Denizli Valisi Atik, mahallelerindeki taş ocağının kapatılması için eylem yapan grupla görüştü
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Denizli Valisi Atik, mahallelerindeki taş ocağının kapatılması için eylem yapan grupla görüştü

Denizli Valisi Atik, mahallelerindeki taş ocağının kapatılması için eylem yapan grupla görüştü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale ilçesinde yeni açılan taş ocağının kapatılmasını isteyen mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale ilçesinde yeni açılan taş ocağının kapatılmasını isteyen mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Güzelpınar Mahallesi'ndeki taş ocağının kapatılması için geçen hafta mahkemeye başvuran büyük bölümü çiftçi mahalle sakinleri, şantiye önünde eylem yapmak istedi.

Jandarmanın barikat kurması üzerine grup, araçlarla Denizli Valiliğinin önüne gitti. Vali Ali Fuat Atik ile görüşmek istediklerini belirten gruptakiler, binaya girmeye çalıştı. Gruba polis izin vermedi.

Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, mahalle sakinlerine, Vali Ali Fuat Atik'in Muğla'da toplantıda olduğunu, gelince kendileriyle görüşeceğini bildirdi.

Bir süre Valilik binası önünde oturan gruptakiler, daha sonra Valilik Konferans Salonu'na alındı. Vali Ali Fuat Atik, kente dönerek salonda bekleyenlerle bir araya geldi.

Vali Atik, Güzelpınarlıların hakkını koruyacağını, ürünlerinin heba olmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Ocağın bir devlet yatırımı için malzeme üreteceğini aktaran Atik, "Orası Karayolları'nın üzerine ruhsatlı bir taş ocağı. Konu bu kadar vahimse gelip yerinde inceleyeyim. Hep beraber bakalım. Sizin mağduriyetinizi dikkate alarak birlikte bir çözüm yolu arayalım." dedi.

Mahalleyi yarın ziyaret edeceğini aktaran Atik, mahallelilerle kekik çayı içmeyi istediğini de ifade etti.

Güzelpınar Mahallesi Muhtarı Ergün Gürsoy, toplantıda 5-6 yıldır mahallelerine taş ocağı kurulmak istendiğini belirterek, "Bize haber vermeden yangından mal kaçırır gibi çalışmaya başlamışlar. Ben büyüklerimizden rica ediyorum. Gelsinler tarlamızdaki kekiklerimize baksınlar. Ben bunu yarın gelen tüccara nasıl satacağım? Kekiklerimiz şu anda toz içerisinde. Büyüklerimizden destek bekliyorum. Biz taş ocağını istemiyoruz. Rızkımızı kimseye vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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