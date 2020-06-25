Denizli Valisi Atik, hayvan barınma merkezini ziyaret etti DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, tesisteki hayvanları sevdi.

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, tesisteki hayvanları sevdi. Evinde iki köpeğinin olduğunu söyleyen Vali Atik, kedi de sahiplenmek istediğini belirtti.

Kısa süre önce Siirt'ten Denizli Valiliğine atanan Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti. Vali Atik, tesisteki kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli horoz evlerini inceledi. Denizli horozu ile poz veren Vali Atik, tedavi gören sokak hayvanlarıyla da yakından ilgilendi.

'ONLARI KADERLERİNE TERK ETMEYELİM'Vali Ali Fuat Atik, Denizli'ye bu tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür edip, "Benim de 2 köpeğim var, hayvansever biri olarak Denizli Büyükşehir Belediyemizin bu hizmeti gerçekten beni mutlu etti. Büyükşehir belediyemiz, sadece insana değil canlı olan her varlığa hizmet ediyor. Sevimli dostlarımıza insanlarımızın bakış açısını değiştirecek bir mekan burası. Burada çok ciddi bir hizmetin yapıldığını gördüm. Buranın Ege Bölgesi'nin en büyük hayvan bakım merkezi olduğunu öğrendim. Sevimli dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Onları sokağa, kaderlerine terk etmeyelim. Hayvan sevgisi olan çocuklarımızı buraya getirelim. Büyükşehir Belediyesi hayvanların ücretsiz olarak sahiplendirilmesini sağlıyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım. Hayvan sevgisi çok önemli" dedi. Vali Atik, tesisten bir kedi sahiplenmek istediğini de kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Şehrimizdeki tüm canlılara hizmet etmemiz gerekiyor. İnşallah bu hizmetlerimizi artırarak Sayın Valimiz Atik ile birlikte, el birliğiyle şehrimize, insanlarımıza, tüm canlılara, geleceğimize birlikte hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA