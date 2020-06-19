Denizli Valisi Atik, Denizli Beşiktaşlılar Derneği üyelerini kabul etti Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Dernek başkanı Sever, ziyarette Vali Atik'e "61" numaralı ve üzerinde "Ali Fuat Atik" yazılı Beşiktaş forması hediye etti. Vali Atik, ziyaretle ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken, "Denizli Valisi olarak elbette ki Denizlispor taraftarıyım. Hafta sonu oynanacak müsabakada rakibimiz olan Beşiktaş camiasına başarılar diliyorum. Denizli olarak misafirperverliğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA