Denizli Valisi Ali Fuat Atik salgın tedbirleri konusundaki hassasiyetin artırılmasını istedi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentte yaşayanların tedbirlere daha sık uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentte yaşayanların tedbirlere daha sık uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Atik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgınına karşı tedbirlere uyma konusunda hassasiyetlerini bir kat daha arttırılması tavsiyesinde bulundu.

Vali Atik, "Zaman aleyhimize işlemesin. İşlerimizi yoluna koymak, özgürlüğün tadını çıkarmak varken yine kısıtlamalarla baş başa kalmayalım. Lütfen biraz daha dikkat. Maske, mesafe ve hijyen önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek