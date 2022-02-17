DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Vali Atik, sosyal medya hesabından bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde tedavi gördüğünü kaydetti.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Atik, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımın tamamını zamanında yaptırdığım için hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Tedbirleri alarak çalışmalarıma ara vermeden evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kurallara uyalım, aşımızı olalım." ifadelerine yer verdi.