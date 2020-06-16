Denizli Valiliğine atanan Atik gözyaşlarıyla uğurlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Denizli Valiliğine atanan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, gözyaşlarıyla uğurlandı.
16.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Denizli Valiliğine atanan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, gözyaşlarıyla uğurlandı.
Vali Atik, Siirt Valiliği önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlardan helallik istedi.
Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Duygu yüklü anlar yaşayan Atik ve eşi Fulya Atik kentten ayrıldı.
Kaynak: AA