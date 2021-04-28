Denizli Valiliğinden 'Muafiyetleri kötüye kullanmayın' çağrısı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valiliğinden yapılan açıklamayla, tam kapanmada istenilen sonuçların elde edilebilmesi amacıyla muafiyetlerin kötüye kullanılmaması uyarısı yapıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valiliğinden yapılan açıklamayla, tam kapanmada istenilen sonuçların elde edilebilmesi amacıyla muafiyetlerin kötüye kullanılmaması uyarısı yapıldı.

Denizli Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararda; 29 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında 'tam kapanma' adı altında yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Tarım, turizm ve ihracatın zirve yapması beklediğimiz aylara daha düşük vaka sayıları ile girebilmek adına, toplum sağlığı ve refahı açısından son derece önemli olan bu kısıtlamalara kayıtsız şartsız uyarak gösterilecek fedakarlık, muhakkak ki sağlıklı günleri beraberinde getirecektir.

2021/20 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararında da belirtilen hususlara kıymetli Denizlili vatandaşlarımızın hassasiyetle uyacaklarına inancımız tamdır. Genelge kapsamında değerlendirilen muafiyetler kötüye kullanılmadan salgının azalması ve ortadan kalkması için azami çaba gösterilerek bu süreci sabır ve kararlılıkla atlatmalıyız. Bu süreçte gerek yol kontrollerinde gerekse meslek kuruluşları ile kolluk personeli tarafından genelge ve kararlara bağlı olarak sahada sıkı denetimler yapılacaktır. Hiçbir suretle suistimale müsaade edilmeyecek, kural ve kararların harfiyen uygulanması için her türlü tedbirler alınacak olup uymayanlar için ise mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı