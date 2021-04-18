Denizli Valiliği, toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli Valiliği, toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı

Denizli Valiliği, toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli Valiliği, kentte "toz taşınımı" nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Denizli Valiliği, kentte "toz taşınımı" nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, kentte bugün akşama kadar Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ryan Babel Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli Valiliği, toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 11:17:49. #1.16#

title