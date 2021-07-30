Denizli Valiliği ormanlara girişleri 3 ay boyunca yasakladı
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Denizli Valiliği ormanlara girişleri 3 ay boyunca yasakladı

Denizli Valiliği ormanlara girişleri 3 ay boyunca yasakladı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli Valiliği, yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlara girişlerin 3 ay yasaklandığını duyurdu.

Denizli Valiliği, yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlara girişlerin 3 ay yasaklandığını duyurdu.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.

Ormanlık alanların içinde izin verilen yerlerle kamp alanlarında yarından itibaren 31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü, tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot ve dalların yakılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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