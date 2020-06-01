Denizli Valiliği'nden normalleşme süreci açıklaması
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Denizli Valiliği'nden normalleşme süreci açıklaması

Denizli Valiliği'nden korona virüs tedbirlerinin gevşetilerek normalleşme adımlarının atılması ile ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların rehavete kapılmamaları istendi.

Denizli Valiliği'nden normalleşme süreci açıklaması
01.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:32

Denizli Valiliği'nden korona virüs tedbirlerinin gevşetilerek normalleşme adımlarının atılması ile ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların rehavete kapılmamaları istendi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kontrollü sosyal hayata geçildiği vurgulanarak bu dönemde daha dikkatli ve sabırlı olunması gerektiği dile getirildi. Açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık, kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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