Denizli Valiliği görevine başlayan Atik: Yönetim anlayışım vatandaş odaklı hizmet İÇİŞLERİ Bakanlığı kararnamesiyle Siirt Valiliği'nden, Denizli Valiliği'ne atanan Ali Fuat Atik, bugün Denizli'ye gelerek görevine başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı kararnamesiyle Siirt Valiliği'nden, Denizli Valiliği'ne atanan Ali Fuat Atik, bugün Denizli'ye gelerek görevine başladı. Valilik önünde protokol üyelerince karşılanan Atik, istişareye önem veren bir yönetici olduğunu ifade ederek, "Yönetim anlayışım vatandaş odaklı hizmettir. İstişare etmeden karar vermem. Kente dokunuşlar da, kente yapılacak işler de, şehrin dinamikleriyle istişare ederek kentimizin daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesiyle Denizli Valisi Hasan Karahan, Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken, yerine Siirt Valisi Ali Fuat Atik atandı. Siirt'ten ayrıldıktan sonra bugün akşam saatlerinde Denizli'ye gelen Vali Ali Fuat Atik, Valilik hizmet binası önünde protokol üyeleri tarafından karşılandı. Kendisi ve eşi Fulya Atik'e çiçek takdim edilen Vali Atik, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve daire müdürleriyle tanıştı. Daha sonra polis mangasını selamlayan Atik, makamına geçerek Denizli Valiliği görevine başladı. Vali Ali Fuat Atik, yönetim anlayışının, vatandaş odaklı hizmet anlayışı olduğunu belirterek, "Şu an itibariyle Denizli Valiliği görevine başlamış oluyorum. İnşallah Denizli'de güzel hizmetler yapacağız. Üç yıl boyunca Güney Doğu Bölgesi'nin şirin ili Siirt'te görev yaptım. Üç yılın sonunda Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın uygun görmeleriyle Denizli ilimize atandım. Siirt'te göstermiş olduğumuz performansı Denizli ilimizde de sağlayacağız. Basın vasıtasıyla Denizlili hemşehrilerime selam iletmek istiyorum. Siirtlilerin sizlere kucak dolusu selamları ve saygıları var. Benim yönetim anlayışım, vatandaş odaklı hizmet anlayışıdır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla her zaman görevimi yerine getirdim. Vatandaşımıza gönlümüz de kapımız da 7 gün 24 saat açıktır. İstişareye önem veren bir yöneticiyim. İstişare etmeden karar vermem. Kente dokunuşlar da, kente yapılacak işlerde, şehrin dinamikleriyle istişare ederek kentimizin daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Benden önce görev yapmış valilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bizde onların bıraktığı yerden daha güzel bir Denizli'yi bizden sonra gelecek olan meslektaşlarımıza bırakırız" dedi.

ALİ FUAT ATİK KİMDİR?

1975 doğumlu olan Ali Fuat Atik Trabzon nüfusuna kayıtlı. İlk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle değişik vilayetlerde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Atik, 26 Aralık 1999 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 87'nci dönem Tokat Kaymakam adayı olarak 29 Mayıs 2000 tarihinde göreve başladı. Kırklareli Pehlivanköy, Edirne Lalapaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002'de başlayan 87'nci dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayan Ali Fuat Atik sırasıyla Rize Derepazarı, Bingöl Karlıova, Ağrı Taşlıçay Bolu Mengen Kaymakamlık görevleri ile Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Bartın Ulus ve Çanakkale Ezine Kaymakamlık görevini yürütürken, 20.03.2017'de Erzurum Karayazı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandı. İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babası Ali Fuat Atik, 21 Haziran 2017 Siirt Valiliğine atanmıştı.

Kaynak: DHA