Denizli Vali Yardımcısı İnan Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Denizli'de vatandaşların sorun ve isteklerini doğrudan dile getirebilmelerini sağlamak ve çözüm üretmek amacıyla düzenlenen Halk Toplantıları'nın dokuzuncusu Vali Yardımcısı Kemal İnan başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen Halk Toplantısı'nda, vatandaşlar sorun, talep ve şikayetlerini Vali Yardımcısı İnan'a aktarırken, toplantıya katılan ilgili daire müdürleri, sorunlara çözüm bulunması için alanlarıyla ilgili bilgi aldı.



Vatandaşlar valilikten sorun, talep ve şikayetlerini aktardı, iş, eğitim, tarım ve sağlık başta olmak üzere çeşitli konulardaki sorunlarına çözüm aradı.



Toplantının ardından oluşturulan platformda vatandaşlar ilgili daire müdürlerine istek ve şikayetlerini bire bir iletme şansı yakaladı.