DENİZLİ Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, uyardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DENİZLİ Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, uyardı

Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, uyardıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Denizli'de Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer daire müdürleri tarafından yapılıyor.

06.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:21

Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, uyardı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Denizli'de Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer daire müdürleri tarafından yapılıyor. Denizli'de maske takma kuralına büyük çoğunlukla uyulduğu görülürken, Vali Atik, denetimler sırasında maskesiz kişilere kendi elleriyle maske taktı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi bugün Bayramyeri ve Kaleiçi Çarşısı'nda uygulanmaya başlandı. Denetime Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve diğer daire müdürleri katıldı. Denetimde Vali Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, maske takmayan ya da cebinde taşıyanları uyarıp, salgınla mücadele için maskenin önemini anlattı. Vali Atik, maskeyle ağızlarını kapatıp burunlarını kapatmayan kişileri de kurallara uygun şekilde takmalarını isteyip, elleriyle düzeltti. Vali Atik, yanında maskesi olmayan ya da eski olanlara da kendi elleriyle maske taktı. Gıda ürünleri satan işyerlerini de denetleyen Vali Atik, çalışanların eldiven ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Atik, Denizli'de vatandaşların yüzde 99'unun kurallara uyduğunu belirtip, "Kentimizin her noktasında kamu görevlilerimiz vatandaşlarımıza rehberlik ederek denetimlerine devam ediyor. İnşallah pandemi sürecini Denizli olarak sıkıntısız atlatacağız. Denizli halkı genel olarak kurallara uyuyor. Bunun da sonuçlarını gördü. İnşallah ülkemiz bir an önce bu pandemiyi yener ve maskelerimizden kurtulmuş oluruz. Bu sıcak havada maske takmak zor, vatandaşlarımız bunalıyor ama toplum sağlığı açısından maske takmak zorunludur. Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız. Bu bizi gevşetmemeli, rehavete sürüklememelidir. Denizli'deki sayısal verilerin düşük olmasının nedeni vatandaşlarımızın kurallara, talimatlarımıza uygun davranmaları olarak söyleyebilirim" dedi.

DENİZLİ Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, uyardı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi Spor
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Politika
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için 'Yanlışlıkla oldu' dedi!
Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için "Yanlışlıkla oldu" dedi!
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Deniz Demir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu
Magazin Beren Saat Sezen Aksu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Jose Sosa Nihat Özdemir Abdullah Avcı Süleyman Hurma
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: DENİZLİ Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, uyardı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:23:40. #1.14#
title